Шабранский добыл победу над Валерой
Вячеслав Шабранский выиграл бой в результате дисквалификации соперника.
Бывший претендент на чемпионский пояс украинец Вячеслав Шабранский одержал победу в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе над экс-временным чемпионом WBA доминиканцем Феликсом Валерой.
Шабранский контролировал ход боя, вел на карточках судей, поэтому Валера прибегал к грязным приемам. После таких приемов рефери в пятом и седьмом раундах снимал по очку из Валеры.
В финальной восьмой трехминутке Валера вновь пробил ниже пояса и рефери остановил бой, присудив Шабранскому победу дисквалификацией соперника.
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