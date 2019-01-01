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Шабранский добыл победу над Валерой

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Вячеслав Шабранский выиграл бой в результате дисквалификации соперника.
Шабранский добыл победу над Валерой

Бывший претендент на чемпионский пояс украинец Вячеслав Шабранский одержал победу в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе над экс-временным чемпионом WBA доминиканцем Феликсом Валерой.

Шабранский контролировал ход боя, вел на карточках судей, поэтому Валера прибегал к грязным приемам. После таких приемов рефери в пятом и седьмом раундах снимал по очку из Валеры.

В финальной восьмой трехминутке Валера вновь пробил ниже пояса и рефери остановил бой, присудив Шабранскому победу дисквалификацией соперника.

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Теги: Вячеслав Шабранский, бокс
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