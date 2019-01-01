Шабранский добыл победу над Валерой

Вячеслав Шабранский выиграл бой в результате дисквалификации соперника.

Бывший претендент на чемпионский пояс украинец Вячеслав Шабранский одержал победу в рамках вечера бокса в Лас-Вегасе над экс-временным чемпионом WBA доминиканцем Феликсом Валерой.

Шабранский контролировал ход боя, вел на карточках судей, поэтому Валера прибегал к грязным приемам. После таких приемов рефери в пятом и седьмом раундах снимал по очку из Валеры.

В финальной восьмой трехминутке Валера вновь пробил ниже пояса и рефери остановил бой, присудив Шабранскому победу дисквалификацией соперника.