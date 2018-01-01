Руис: После такого выступления Фьюри не победит меня, привязав одну руку к спине

Мексиканский чемпион ответил на резкие слова "Цыганского короля".

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энди Руис отреагировал на сложную победу Тайсона Фьюри в бою против шведского боксера Отто Уаллина.

Мексиканец вспомнил слова “Цыганского короля“ о том, что он сможет одолеть Руиса, используя только одну руку.

“После такого выступления не может быть и речи о том, что Фьюри победит меня, привязав одну руку к спине“, - написал Руис в своем Twitter.