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Руис: После такого выступления Фьюри не победит меня, привязав одну руку к спине

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Мексиканский чемпион ответил на резкие слова "Цыганского короля".
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энди Руис отреагировал на сложную победу Тайсона Фьюри в бою против шведского боксера Отто Уаллина.

Мексиканец вспомнил слова “Цыганского короля“ о том, что он сможет одолеть Руиса, используя только одну руку.

“После такого выступления не может быть и речи о том, что Фьюри победит меня, привязав одну руку к спине“, - написал Руис в своем Twitter.

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