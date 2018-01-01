Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Уаллином

"Цыганский король" не ограничился гарантированным гонораром в размере одного миллиона долларов.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, как ранее сообщалось, за бой со шведом Отто Уаллином получил скромный, по своим меркам, гонорар в размере 1 миллиона долларов.

Интересным является тот факт, что за свою сложную победу не ограничился этой суммой, поскольку официальный транслятор поединка Фьюри - Уаллин ESPN доплатил "Цыганскому королю" миллионов долларов.

Что касается самого шведа, то тут дела обстоят гораздо скромнее. Отто Уаллин получил приблизительно 500 тысяч долларов, однако он зарекомендовал себя, как очень достойный соперник.

Напомним, что после поединка Фьюри резко высказался о Уайлдере и вызвал его на бой. Также появилась информация, что британец был вынужден пропустить пресс-конференцию и отправиться в больницу.