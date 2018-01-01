Переключиться на мобильную версию

Стало известно, сколько Фьюри заработал за бой с Уаллином

Комментариев: 0
"Цыганский король" не ограничился гарантированным гонораром в размере одного миллиона долларов.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, как ранее сообщалось, за бой со шведом Отто Уаллином получил скромный, по своим меркам, гонорар в размере 1 миллиона долларов.

Интересным является тот факт, что за свою сложную победу не ограничился этой суммой, поскольку официальный транслятор поединка Фьюри - Уаллин ESPN доплатил "Цыганскому королю" миллионов долларов.

Что касается самого шведа, то тут дела обстоят гораздо скромнее. Отто Уаллин получил приблизительно 500 тысяч долларов, однако он зарекомендовал себя, как очень достойный соперник.

Напомним, что после поединка Фьюри резко высказался о Уайлдере и вызвал его на бой. Также появилась информация, что британец был вынужден пропустить пресс-конференцию и отправиться в больницу.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь