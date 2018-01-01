Переключиться на мобильную версию

Украинский супертяж Тесленко потерпел первое поражение на профессиональном ринге

Комментариев: 0
Тренеру украинца пришлось останавливать бой в пятом раунде.
Украинский супертяж Тесленко потерпел первое поражение на профессиональном ринге

Перспективный украинский супертяжеловес Александр Тесленко, ныне представляющий Канаду, потерпел первое поражение на профессиональном уровне.

В канадском Онтарио Тесленко встретился в ринге с опытным американцем Шонделлу Тереллу Винтерсу. На кону стоял чемпионский титул WBA/NABA в супертяжелом весе.

Несмотря на то, что Александр был фаворитом этого поединка, он досрочно проиграл 38-летнему боксеру в пятом раунде. Тренер канадца украинского происхождения был вынужден остановить бой, чтобы избежать фатальных последствий.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь