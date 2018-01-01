Украинский супертяж Тесленко потерпел первое поражение на профессиональном ринге

Тренеру украинца пришлось останавливать бой в пятом раунде.

Перспективный украинский супертяжеловес Александр Тесленко, ныне представляющий Канаду, потерпел первое поражение на профессиональном уровне.

В канадском Онтарио Тесленко встретился в ринге с опытным американцем Шонделлу Тереллу Винтерсу. На кону стоял чемпионский титул WBA/NABA в супертяжелом весе.

Несмотря на то, что Александр был фаворитом этого поединка, он досрочно проиграл 38-летнему боксеру в пятом раунде. Тренер канадца украинского происхождения был вынужден остановить бой, чтобы избежать фатальных последствий.