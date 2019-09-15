Фьюри госпитализирован после боя с Уаллином

Боксер не присутствовал на пресс-конференции.

После поединка против Отто Уаллина бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пропустил пресс-конференцию и отправился в больницу. Об этом сообщает The Sun.

Во время боя боксер получил два серьезных рассечения. Британцу может понадобиться пластическая операция, так как рассечение было серьезным.

Также, по сведениям источника, из-за травмы боксер может пропустить свой следующий бой, который должен был состояться в декабре.

Напомним, Тайсон Фьюри единогласным решением судей победил шведа Отто Уаллина.