Фьюри госпитализирован после боя с Уаллином
Боксер не присутствовал на пресс-конференции.
После поединка против Отто Уаллина бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пропустил пресс-конференцию и отправился в больницу. Об этом сообщает The Sun.
Во время боя боксер получил два серьезных рассечения. Британцу может понадобиться пластическая операция, так как рассечение было серьезным.
Также, по сведениям источника, из-за травмы боксер может пропустить свой следующий бой, который должен был состояться в декабре.
Напомним, Тайсон Фьюри единогласным решением судей победил шведа Отто Уаллина.
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