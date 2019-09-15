Переключиться на мобильную версию

Фьюри госпитализирован после боя с Уаллином

Комментариев: 1
Боксер не присутствовал на пресс-конференции.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

После поединка против Отто Уаллина бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри пропустил пресс-конференцию и отправился в больницу. Об этом сообщает The Sun.

Во время боя боксер получил два серьезных рассечения. Британцу может понадобиться пластическая операция, так как рассечение было серьезным.

Также, по сведениям источника, из-за травмы боксер может пропустить свой следующий бой, который должен был состояться в декабре.

Напомним, Тайсон Фьюри единогласным решением судей победил шведа Отто Уаллина.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
zadneprohodchik    15.09.2019, 14:24
Оценка:  +1
zadneprohodchik
Цыгана уже наполуздыхе
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь