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Фьюри: Уайлдер, следующий бой будет против тебя, бомжара

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"Цыганский король" поблагодарил Отто Уаллина за хорошее выступление.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, после тяжелой победы над шведом Отто Уаллином, похвалил своего соперника за достойное выступление и признался, что жесткое рассечение очень мешало ему боксировать на должном уровне.

Также британец воспользовался моментом и резко высказался о чемпионе мира по версии WBC Деонтее Уайлдере, с которым у Фьюри запланирован поединок на февраль 2020 года.

"Поздравляю Отто. Пусть его отец покоится с миром, да благословит его господь. Он бы очень гордился его выступлением. Уаллин - настоящий викинг. Это был действительно захватывающий бой.

В ранних раундах он подловил меня, из-за чего у меня открылось рассечение. Это отразилось на поединке, я не мог видеть правым глазом, и мы часто сталкивались. Это было хорошее выступление, и я провел 12-раундовый бой. Я несколько раз провел хорошие удары в подбородок и по корпусу Уаллина, но он продолжал идти вперед.

Деонтей Уайлдер, следующий бой будет про тебя, бомжара. Я отлично подготовился, поэтому следующим будет Уайлдер, 22 февраля. А пока самое время отправиться домой и отдохнуть со своей семьей", - приводит слова Фьюри RingTV. 

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