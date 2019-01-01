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Гвоздик: Поражение от Бетербиева в любителях меня не беспокоит

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Украинец уверен, что оба боксера с того времени поменялись.
Гвоздик: Поражение от Бетербиева в любителях меня не беспокоит

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, чего ожидает от боя с обладателем пояса IBF Артуром Бетербиевым, которому уже проигрывал, будучи любителем.

"Бетербиев - очень жесткий и очень сильный парень, он оказывает большое давление, у него хороший любительский опыт, и он очень сильный противник

Поражение в любителях меня не беспокоит. Это было 10 лет назад и я не жалею. Тогда он просто был лучше, но сейчас, 10 лет спустя, мы оба поменялись. Увидим, что случится

Он был определенно более опытным на момент встречи. Он был звездным любителем, а для меня это был мой первый серьезный турнир с олимпийской командой. Я только что выиграл национальный чемпионат, а потом дрался с парнем, бои которого смотрел по телевизору. Он был слишком жесток для меня в то время. Но теперь настало мое время.

Моя цель - победить этого парня, и то, как я это делаю, для меня не имеет значения. Я думаю, что это будет интересно", - цитирует Гвоздика The Ring.

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Теги: Артур Бетербиев, Александр Гвоздик, бокс
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