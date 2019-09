Хэйни исковеркал фамилию Ломаченко, дав ему обидное прозвище

Американский боксер Девин Хэйни после победы над Зауром Абдуллаевым обратился к чемпиону WBA, WBO и WBC в легком весе Василию Ломаченко.

"Ломаченко? Нет, он - Номаченко, ведь он не хочет боксировать со мной. Абдуллаев был вторым номером, и я сразу же уничтожил его. Хватит ждать, давай устроим наш бой.

Если я такой легкий соперник, Номаченко должен провести со мной поединок и убрать меня со своего пути", - приводит слова Хэйни The Ring.

🗣 @RealDevinHaney has a new nickname for @VasylLomachenko 😯#HaneyAbdullaev pic.twitter.com/2e7J8ytxLR