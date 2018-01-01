Хэйни исковеркал фамилию Ломаченко, дав ему обидное прозвище
Американец позволил себе дать прозвище украинскому чемпиону после того, как стал претендентом на титул Ломаченко.
Американский боксер Девин Хэйни после победы над Зауром Абдуллаевым обратился к чемпиону WBA, WBO и WBC в легком весе Василию Ломаченко.
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"Ломаченко? Нет, он - Номаченко, ведь он не хочет боксировать со мной. Абдуллаев был вторым номером, и я сразу же уничтожил его. Хватит ждать, давай устроим наш бой.
Если я такой легкий соперник, Номаченко должен провести со мной поединок и убрать меня со своего пути", - приводит слова Хэйни The Ring.
🗣 @RealDevinHaney has a new nickname for @VasylLomachenko 😯#HaneyAbdullaev pic.twitter.com/2e7J8ytxLR— DAZN USA (@DAZN_USA) 14 сентября 2019 г.
Вашему вниманию видео нокаута в бою Хэйни - Абдуллаев.
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