Переключиться на мобильную версию

Хэйни исковеркал фамилию Ломаченко, дав ему обидное прозвище

Комментариев: 0
Американец позволил себе дать прозвище украинскому чемпиону после того, как стал претендентом на титул Ломаченко.
Девин Хэйни
Девин Хэйни
Boxing Scene

Американский боксер Девин Хэйни после победы над Зауром Абдуллаевым обратился к чемпиону WBA, WBO и WBC в легком весе Василию Ломаченко.

Читай также: Хэйни: Если бой с Ломаченко не состоится, это будет его потеря

"Ломаченко? Нет, он - Номаченко, ведь он не хочет боксировать со мной. Абдуллаев был вторым номером, и я сразу же уничтожил его. Хватит ждать, давай устроим наш бой.

Если я такой легкий соперник, Номаченко должен провести со мной поединок и убрать меня со своего пути", - приводит слова Хэйни The Ring.

Вашему вниманию видео нокаута в бою Хэйни - Абдуллаев.

Поделись:
Теги: бокс, Девин Хэйни, Василий Ломаченко, WBC
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь