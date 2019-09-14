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Альварес заработает за бой в три раза больше, чем Ковалев

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Стали известны гонорары боксеров за поединок, который состоится 2-го ноября.
Сергей Ковалев и Сауль Альварес
Сергей Ковалев и Сауль Альварес
Boxing Scene

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) 2-го ноября состоится бой между мексиканским средневесом Саулем Альваресом и чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.

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По информации ТАСС, "Канело" получит невероятно крупный гонорар за этот поединок, который будет в три раза больше, чем у россиянина. Альварес заработает около 30 миллионов долларов, в то время как Ковалев - лишь 9 миллионов.

Отметим, что этот поединок станет дебютным для Альвареса в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалев прокомментировал предстоящий бой с Саулем Альваресом.

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Теги: бокс, Сауль Альварес, Канело, Канело Альварес, Сергей Ковалев, гонорар
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.09.2019, 12:02
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гость
Щимят козломордых.
ВоблаВологда  (аноним)  14.09.2019, 11:42
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Все верно. Кто такой Ковалев ?
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