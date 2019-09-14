Альварес заработает за бой в три раза больше, чем Ковалев

Стали известны гонорары боксеров за поединок, который состоится 2-го ноября.

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) 2-го ноября состоится бой между мексиканским средневесом Саулем Альваресом и чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.

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По информации ТАСС, "Канело" получит невероятно крупный гонорар за этот поединок, который будет в три раза больше, чем у россиянина. Альварес заработает около 30 миллионов долларов, в то время как Ковалев - лишь 9 миллионов.

Отметим, что этот поединок станет дебютным для Альвареса в полутяжелом весе.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалев прокомментировал предстоящий бой с Саулем Альваресом.