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Хэйни - Абдуллаев: видео нокаута

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Американец стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Василий Ломаченко.

Девин Хэйни и Заур Абдуллаев
Девин Хэйни и Заур Абдуллаев
twitter.com/BoxingWorlds

Американский легковес Девин Хэйни нанес поражение российскому боксеру Зауру Абдуллаеву.

Бой проходил в Нью-Йорке в ночь с 13 на 14 сентября. Хэйни нанес серьезный удар по Абдуллаеву, после которого боксер не сумел продолжать поединок.

Отметим, что благодаря победе над Абдуллаевым Девин Хэйни стал претендентом на титул WBC в легком весе, которым владеет Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом.

Вашему вниманию также полное видео боя Ломаченко - Кэмпбелл, а также видео нокдауна в исполнении украинца.

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Теги: бокс, Девин Хэйни, видео нокаута
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Потому_что    14.09.2019, 11:49
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Потому_что
Странные у русских фамилии.
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