Хэйни - Абдуллаев: видео нокаута
Американец стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Василий Ломаченко.
Американский легковес Девин Хэйни нанес поражение российскому боксеру Зауру Абдуллаеву.
Бой проходил в Нью-Йорке в ночь с 13 на 14 сентября. Хэйни нанес серьезный удар по Абдуллаеву, после которого боксер не сумел продолжать поединок.
مُلخص قصير للقتال 🥊💥#HaneyAbdullaev pic.twitter.com/CaMabjnGvO— BoxingWorld (@BoxingWorlds) 14 сентября 2019 г.
Отметим, что благодаря победе над Абдуллаевым Девин Хэйни стал претендентом на титул WBC в легком весе, которым владеет Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом.
Вашему вниманию также полное видео боя Ломаченко - Кэмпбелл, а также видео нокдауна в исполнении украинца.
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