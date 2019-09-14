Хэйни - Абдуллаев: видео нокаута

Американец стал претендентом на пояс WBC, которым владеет Василий Ломаченко.

Девин Хэйни и Заур Абдуллаев twitter.com/BoxingWorlds

Американский легковес Девин Хэйни нанес поражение российскому боксеру Зауру Абдуллаеву.

Бой проходил в Нью-Йорке в ночь с 13 на 14 сентября. Хэйни нанес серьезный удар по Абдуллаеву, после которого боксер не сумел продолжать поединок.

Отметим, что благодаря победе над Абдуллаевым Девин Хэйни стал претендентом на титул WBC в легком весе, которым владеет Василий Ломаченко после победы над Люком Кэмпбеллом.

Вашему вниманию также полное видео боя Ломаченко - Кэмпбелл, а также видео нокдауна в исполнении украинца.