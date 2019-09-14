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Хантер вызвал на бой Поветкина

Комментариев: 2
Американский тяжеловес хочет провести бой в андеркарде реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.
Майкл Хантер
Майкл Хантер
Boxing Scene

Американский супертяжеловес Майкл Хантер после победы над россиянином Сергеем Кузьминым заявил, что желает драться с Александром Поветкиным, который недавно одолел Хьюи Фьюри.

Хантер рассчитывает провести поединок с Александром в андеркарде реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа, который состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии.

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“Я хотел остановить Кузьмина, но он оказался жестким оппонентом. Я не сделал того, чего я хотел, но в целом я доволен своим выступлением. Я реализовал некоторые задумки, однако над некоторыми аспектами мне нужно поработать.

Теперь я хочу драться против Александра Поветкина. Я хочу сделать это в Саудовской Аравии. Так что, Поветкин, мы с тобой увидимся. Я иду за тобой“, - приводит слова Хантера Bad Left Hook.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Поветкин ведет переговоры о бое с Тайсоном Фьюри.

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Теги: бокс, Майкл Хантер, Александр Поветкин
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  14.09.2019, 11:28
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ВоблаВологда  (аноним)  14.09.2019, 10:52
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ВоблаВологда
Веткин не выйдет. Еще не накололи мельдонием по самые яйца, скрепы мешают, не опохмелился, короче не готтов он((((.
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