Хантер вызвал на бой Поветкина

Американский тяжеловес хочет провести бой в андеркарде реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа.

Американский супертяжеловес Майкл Хантер после победы над россиянином Сергеем Кузьминым заявил, что желает драться с Александром Поветкиным, который недавно одолел Хьюи Фьюри.

Хантер рассчитывает провести поединок с Александром в андеркарде реванша между Энди Руисом и Энтони Джошуа, который состоится 7-го декабря в Саудовской Аравии.

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“Я хотел остановить Кузьмина, но он оказался жестким оппонентом. Я не сделал того, чего я хотел, но в целом я доволен своим выступлением. Я реализовал некоторые задумки, однако над некоторыми аспектами мне нужно поработать.

Теперь я хочу драться против Александра Поветкина. Я хочу сделать это в Саудовской Аравии. Так что, Поветкин, мы с тобой увидимся. Я иду за тобой“, - приводит слова Хантера Bad Left Hook.

Ранее сообщалось, что россиянин Александр Поветкин ведет переговоры о бое с Тайсоном Фьюри.