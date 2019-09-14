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Ковалев - о бое с Альваресом: Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего

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Российский боксер отметил, что будет полностью готов к противостоянию с опытным мексиканцем.
Сергей Ковалев (слева)
Сергей Ковалев (слева)
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и WBC в среднем весе Сауль Альварес принял решение подняться на одну весовую категорию и уже 2-го ноября дебютирует в полутяжелом весе в бою против обладателя титула WBO Сергея Ковалева.

Своими ожиданиями от этого противостояния поделился российский спортсмен.

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“Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. Я всегда пытался встречаться с самыми сильными оппонентами в моем дивизионе, но многие меня избегали на протяжении всей карьеры.

Канело хотел драться со мной, он готов поднять вес, чтобы попытаться завоевать мой титул. Я буду готов 2 ноября“, - цитирует Ковалева ТАСС.

Напомним, в своем последнем поединке Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда. Смотрите также видео нокаута в этом бою.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев, Сауль Альварес, Канело, Канело Альварес
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  14.09.2019, 10:40
Оценка:  0
ВоблаВологда
Болеем за Альвареса. Вынесут к ибени матери с ринга лаптеногого говнокацапа.
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