Ковалев - о бое с Альваресом: Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего
Чемпион мира по версиям WBA и WBC в среднем весе Сауль Альварес принял решение подняться на одну весовую категорию и уже 2-го ноября дебютирует в полутяжелом весе в бою против обладателя титула WBO Сергея Ковалева.
Своими ожиданиями от этого противостояния поделился российский спортсмен.
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“Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. Я всегда пытался встречаться с самыми сильными оппонентами в моем дивизионе, но многие меня избегали на протяжении всей карьеры.
Канело хотел драться со мной, он готов поднять вес, чтобы попытаться завоевать мой титул. Я буду готов 2 ноября“, - цитирует Ковалева ТАСС.
Напомним, в своем последнем поединке Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда. Смотрите также видео нокаута в этом бою.
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