Ковалев - о бое с Альваресом: Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего

Российский боксер отметил, что будет полностью готов к противостоянию с опытным мексиканцем.

Чемпион мира по версиям WBA и WBC в среднем весе Сауль Альварес принял решение подняться на одну весовую категорию и уже 2-го ноября дебютирует в полутяжелом весе в бою против обладателя титула WBO Сергея Ковалева.

Своими ожиданиями от этого противостояния поделился российский спортсмен.

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“Чтобы быть лучшим, нужно побить лучшего. Я всегда пытался встречаться с самыми сильными оппонентами в моем дивизионе, но многие меня избегали на протяжении всей карьеры.

Канело хотел драться со мной, он готов поднять вес, чтобы попытаться завоевать мой титул. Я буду готов 2 ноября“, - цитирует Ковалева ТАСС.

Напомним, в своем последнем поединке Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда. Смотрите также видео нокаута в этом бою.