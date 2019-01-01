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Стало известно, сколько заработает Фьюри за бой с Уаллином

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Гонорар британца будет весьма скромным по сравнению с предыдущими.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет бой с шведским боксером Отто Уаллином. Поединок состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе (США).

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Как стало известно CBS Sports, "цыганский король" получит за этот поединок весьма скромный гонорар в размере одного миллиона долларов. Отмечается, что это лишь гарантированная сумма выплат, которая не включает компенсацию за продажу трансляции на бой.

Стоит сказать, что Уаллин гарантированно получит 250 тысяч долларов.

Напомним, на кону поединка будет стоять специальный пояс WBC Maya.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри и Отто Уаллин провели дуэль взглядов накануне своего поединка.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Отто Уаллин, гонорар
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