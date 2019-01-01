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Хэйни стал претендентом на титул Ломаченко

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Американец нокаутировал своего соперника и завоевал титул временного чемпиона WBC.
Девин Хэйни
Девин Хэйни
Boxing Scene

В Нью-Йорке (США) состоялся вечер профессионального бокса, который привлекает интерес украинских фанатов этого вида спорта.

В главном бою этого вечера встречались молодой американец Девин Хэйни и Заур Абдуллаев, которые боролись за временный титул WBC в легком весе.

Поединок завершился досрочно - по решению врачей Абдуллаев отказался выходить на пятый раунд из-за травмы.

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Таким образом, Хэйни стал обязательным претендентом на полновесный титул WBC в легком весе, который на данный момент принадлежит Василию Ломаченко.

Ранее Девин Хэйни отметил, что отправит Василий Ломаченко в нокаут.

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Теги: бокс, Девин Хэйни, Василий Ломаченко, нокаут, победа
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