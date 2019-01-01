Хэйни стал претендентом на титул Ломаченко

Американец нокаутировал своего соперника и завоевал титул временного чемпиона WBC.

В Нью-Йорке (США) состоялся вечер профессионального бокса, который привлекает интерес украинских фанатов этого вида спорта.

В главном бою этого вечера встречались молодой американец Девин Хэйни и Заур Абдуллаев, которые боролись за временный титул WBC в легком весе.

Devin Haney (23-0, 15 KO's) RTD-4 Zaur Abdullaev (11-1) claiming the interim WBC lightweight title #HaneyAbdullaev #DAZN pic.twitter.com/al9e0kx3Tq — Tim - Boxeo Boxen бокс 拳闘 Boksing มวย Boks 拳击 (@Hock1717) 14 сентября 2019 г.

Поединок завершился досрочно - по решению врачей Абдуллаев отказался выходить на пятый раунд из-за травмы.

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Таким образом, Хэйни стал обязательным претендентом на полновесный титул WBC в легком весе, который на данный момент принадлежит Василию Ломаченко.

Ранее Девин Хэйни отметил, что отправит Василий Ломаченко в нокаут.