Фьюри в яркой маске появился на дуэли взглядов с Уаллином

"Цыганский король" удивил своим необычным образом накануне поединка с шведским боксером.

Известный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри и его соперник швед Отто Уаллин накануне своего поединка провели традиционную дуэль взглядов.

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“Цыганский король“ поразил всех своим невероятным образом - Фьюри вышел на сцену в оригинальной маске, в которой традиционно проводят бои мексиканские рестлеры.

Тайсон превратил дуэль взглядов в настоящее шоу, чем порадовал зрителей.

Напомним, бой Фьюри - Уаллин состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena. На кону будет стоять уникальный пояс WBC Maya.