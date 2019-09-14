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Фьюри в яркой маске появился на дуэли взглядов с Уаллином

Комментариев: 1
"Цыганский король" удивил своим необычным образом накануне поединка с шведским боксером.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
twitter.com/trboxing

Известный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри и его соперник швед Отто Уаллин накануне своего поединка провели традиционную дуэль взглядов.

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“Цыганский король“ поразил всех своим невероятным образом - Фьюри вышел на сцену в оригинальной маске, в которой традиционно проводят бои мексиканские рестлеры.

Тайсон превратил дуэль взглядов в настоящее шоу, чем порадовал зрителей.

Напомним, бой Фьюри - Уаллин состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena. На кону будет стоять уникальный пояс WBC Maya.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Отто Уаллин, дуэль взглядов
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  14.09.2019, 08:36
Оценка:  +1
гость
если ты автор удивлён от этого парня,веди ка ты колонку в шоу-биз
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