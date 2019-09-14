Фьюри в яркой маске появился на дуэли взглядов с Уаллином
"Цыганский король" удивил своим необычным образом накануне поединка с шведским боксером.
Известный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри и его соперник швед Отто Уаллин накануне своего поединка провели традиционную дуэль взглядов.
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“Цыганский король“ поразил всех своим невероятным образом - Фьюри вышел на сцену в оригинальной маске, в которой традиционно проводят бои мексиканские рестлеры.
Тайсон превратил дуэль взглядов в настоящее шоу, чем порадовал зрителей.
Forget the pleasantries. @Tyson_Fury and Otto Wallin are ready to throw hands.#FuryWallin | SATURDAY | @ESPN+ pic.twitter.com/xuHu1EqLsh— Top Rank Boxing (@trboxing) 13 сентября 2019 г.
Напомним, бой Фьюри - Уаллин состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena. На кону будет стоять уникальный пояс WBC Maya.
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