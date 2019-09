Фьюри в яркой маске появился на дуэли взглядов с Уаллином

Известный британский супертяжеловес Тайсон Фьюри и его соперник швед Отто Уаллин накануне своего поединка провели традиционную дуэль взглядов.

“Цыганский король“ поразил всех своим невероятным образом - Фьюри вышел на сцену в оригинальной маске, в которой традиционно проводят бои мексиканские рестлеры.

Тайсон превратил дуэль взглядов в настоящее шоу, чем порадовал зрителей.

Forget the pleasantries. @Tyson_Fury and Otto Wallin are ready to throw hands.#FuryWallin | SATURDAY | @ESPN+ pic.twitter.com/xuHu1EqLsh