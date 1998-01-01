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Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов

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Боксеры встретились на пресс-конференции, посвященной их предстоящему поединку.
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик
Артур Бетербиев и Александр Гвоздик
twitter.com/trboxing

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик встретился с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым в преддверии предстоящего объединительного поединка.

Боксеры провели пресс-конференцию, а также сошлись в традиционной дуэли взглядов.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США).

Отметим, что в продажу уже поступили билеты на этот поединок.

Ранее Александр Гвоздик заявил, что собирается вернуть Артуру Бетербиеву должок за поражение в любителях.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев, дуэль взглядов
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