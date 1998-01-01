Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов

Боксеры встретились на пресс-конференции, посвященной их предстоящему поединку.

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик встретился с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым в преддверии предстоящего объединительного поединка.

Боксеры провели пресс-конференцию, а также сошлись в традиционной дуэли взглядов.

Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США).

Отметим, что в продажу уже поступили билеты на этот поединок.

Ранее Александр Гвоздик заявил, что собирается вернуть Артуру Бетербиеву должок за поражение в любителях.