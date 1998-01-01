Гвоздик и Бетербиев провели дуэль взглядов
Боксеры встретились на пресс-конференции, посвященной их предстоящему поединку.
Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик встретился с обладателем титула IBF Артуром Бетербиевым в преддверии предстоящего объединительного поединка.
Боксеры провели пресс-конференцию, а также сошлись в традиционной дуэли взглядов.
Beterbiev vs Gvodzyk in a light heavyweight unification fight! #ESPN #boxing #furywallin #fight #toprank #trboxing pic.twitter.com/YDOJ3qYHBB— doublejab.news (@Doublejabnews) 13 сентября 2019 г.
Напомним, бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США).
Отметим, что в продажу уже поступили билеты на этот поединок.
Ранее Александр Гвоздик заявил, что собирается вернуть Артуру Бетербиеву должок за поражение в любителях.
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