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Российский боксер умер во время тренировки

Комментариев: 2
Андрею Молоканову было 28 лет.
Андрей Молоканов
Андрей Молоканов
instagram.com/aasmekalin

Российский боксер-профессионал Андрей Молоканов скончался во время тренировки, сообщает Федерации бокса Ульяновской области.

Во время занятия 28-летнему спортсмену стало плохо и он потерял сознание. Скорая помощь, прибывшая на место, не смогла его спасти.

Причиной смерти боксера назвали сердечную недостаточность.

Андрей Молоканов был мастером спорта по боксу и чемпионом Приволжского федерального округа.

Напомним, в июле российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя. Через несколько дней случилась еще одна трагедия в мире бокса: погиб аргентинец Уго Сантильян.

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Теги: бокс, смерть
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  13.09.2019, 23:25
Оценка:  0
гость
Нет в эфире - Русский - почему не пердим?
гость  (аноним)  13.09.2019, 23:24
Оценка:  +1
гость
Был тяжелее воздуха. За Донбасс - умер. За Крым - умер. За двойников ПНХ - умер.
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