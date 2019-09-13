Российский боксер умер во время тренировки

Андрею Молоканову было 28 лет.

Российский боксер-профессионал Андрей Молоканов скончался во время тренировки, сообщает Федерации бокса Ульяновской области.

Во время занятия 28-летнему спортсмену стало плохо и он потерял сознание. Скорая помощь, прибывшая на место, не смогла его спасти.

Причиной смерти боксера назвали сердечную недостаточность.

Андрей Молоканов был мастером спорта по боксу и чемпионом Приволжского федерального округа.

Напомним, в июле российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя. Через несколько дней случилась еще одна трагедия в мире бокса: погиб аргентинец Уго Сантильян.