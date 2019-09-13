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Джошуа - о Миллере: Бог не любит мерзких

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Британец не уверен, что скандальный американец стоит его времени.
Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер
Энтони Джошуа и Джаррелл Миллер
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа вспомнил свой несостоявшийся бой против Джаррелла Миллера.

“Бог не любит мерзких. У Миллера была прекрасная возможность. Кто знает, может поединок со мной был шансом для него, но бокс - это такой вид спорта, где нужно вести себя правильно. 

Я не против провести с ним бой, но стоит ли это моего времени? У меня есть сомнения“, - приводит слова Джошуа BoxingScene.

Напомним, Миллер провалил допинг-тест и получил дисквалификацию. Вместо американца на ринг вышел Энди Руис, который сенсационно нокаутировал британца.

Ранее Миллер рассказал, почему употреблял допинг.

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Теги: бокс, Джарелл Миллер, Энтони Джошуа
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  13.09.2019, 23:26
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гость
Вы же нигриллы, вы своих не предаёте?
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