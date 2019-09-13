Альварес и Ковалев договорились о проведении боя
Мексиканский боксер дебютирует в полутяжелом весе.
Команды чемпиона в среднем весе Сауля Альвареса (51-1-2, 34 KO) и обладателем титула WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-3-1, 28 KO) пришли к соглашению о проведении боя, сообщает DAZN USA.
Бой Альварес - Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden (штат Невада, США).
Canelo's 𝘽𝙄𝙂𝙂𝙀𝙎𝙏 Test To Date— DAZN USA (@DAZN_USA) September 13, 2019
#CaneloKovalev pic.twitter.com/JfsMucdvO9
Отметим, что этот поединок станет для мексиканца дебютным в полутяжелом дивизионе.
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