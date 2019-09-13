Переключиться на мобильную версию

Альварес и Ковалев договорились о проведении боя

Комментариев: 0
Мексиканский боксер дебютирует в полутяжелом весе.
Бой Альварес - Ковалев
Бой Альварес - Ковалев
DAZN USA

Команды чемпиона в среднем весе Сауля Альвареса (51-1-2, 34 KO) и обладателем титула WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-3-1, 28 KO) пришли к соглашению о проведении боя, сообщает DAZN USA.

Бой Альварес - Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden (штат Невада, США).

Отметим, что этот поединок станет для мексиканца дебютным в полутяжелом дивизионе.

Поделись:
Теги: бокс, Сауль Альварес, Сергей Ковалев
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь