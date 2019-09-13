Альварес и Ковалев договорились о проведении боя

Мексиканский боксер дебютирует в полутяжелом весе.

Команды чемпиона в среднем весе Сауля Альвареса (51-1-2, 34 KO) и обладателем титула WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева (34-3-1, 28 KO) пришли к соглашению о проведении боя, сообщает DAZN USA.

Бой Альварес - Ковалев состоится 2 ноября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden (штат Невада, США).

Отметим, что этот поединок станет для мексиканца дебютным в полутяжелом дивизионе.