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Фьюри: Перед боем с Уайлдером я выпил более двух литров пива

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Британец отметил, что употребление алкоголя не имело негативного влияния на результат поединка.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что он не отказывается от пива даже во время подготовки к важным поединкам.

“Это правда, что во время тренировочного лагеря я пью пиво. Например, перед боем с Деонтеем Уайлдером я выпил четыре пинты пива (около 2,3 литра - прим. ред.). Это случилось за день до нашего поединка. Но алкоголь не причинил мне никакого вреда.

Что вы хотите? Я 30-летний женатый мужчина, у которого пятеро детей. Если я хочу немного ср*ного пива, то я выпью его. Если твой организм чего-то требует- дай ему это. Зачем лишать себя всего, если идет неделя боя?“, - цитирует Фьюри Seconds Out.

Напомним, своей следующий бой Фьюри проведет против шведа Отто Уаллина. Поединок состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena. На кону будет стоять уникальный пояс WBC Maya.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри
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