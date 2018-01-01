Фьюри: Джошуа не превратится в лошадь

Тайсон Фьюри поделился ожидание о предстоящем бое британца.

Бывший чемпион в тяжелом весе Тайсон Фьюри сомневается в победе Энтони Джошуа в матче-реванше против мексиканца Энди Руиса.

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“Я вижу, что он немного похудел. Я думаю, что он обращал на людей, которые говорили, что у него слишком много мышц. Но на самом деле это тоже можно вырвать из контекста. Вы не можете превратить быка в скаковую лошадь. Это не работает так. А скаковая лошадь не может буксировать фургон или тяжелый груз“, - прокомментировал Фьюри.

Фьюри не верит, что даже длительная подготовка поможет Джошуа изменить стиль ведения боя.

“Я думаю, что он попытается похудеть, таким образом верит, что сможет быстрее маневрировать. Но вы не можете сделать в подготовке к одному бою. Это умение появляется на протяжение всей карьеры.

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Мы видели, как Тони Беллью пытался сделать это против Александра Усика. Пробовал копировать мой стиль, но после восьми раундов его ноги уже не выдерживали. В моем случае это работает. Я выиграл 29 поединков в этом стиле“, - сказал Фьюри для Boxingscene.

Напомним, что первый поединок Джошуа - Руис закончился победой мексиканца.

Отметим, что матч-реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.