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Уайлдер: Фьюри - самый большой трус, которого я видел

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Американец в очередной раз раскритиковал "цыганского короля".
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Чемпион WBC в хэвивейте Деонтей Уайлдер вновь подверг критике британского боксера и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри.

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"Фьюри подписал контракт на 100 миллионов долларов с ESPN? Это чушь, он не получит этих денег. Он и 80 миллионов не получит, даже 70 не увидит. Об этом сказал и его промоутер Боб Арум.

Фьюри - чертов трус. Он самый большой трус, которого я когда-либо видел", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Отметим, что Фьюри и Уайлдер планируют провести реванш 22-го февраля 2020-го года. Их первый поединок завершился ничьей.

Ранее "цыганский король" назвал условие, при котором Деонтей избежит реванша.

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Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
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