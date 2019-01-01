Уайлдер: Фьюри - самый большой трус, которого я видел

Американец в очередной раз раскритиковал "цыганского короля".

Чемпион WBC в хэвивейте Деонтей Уайлдер вновь подверг критике британского боксера и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри.

Читай также: Фьюри: Уайлдер - большой завистливый бомж

"Фьюри подписал контракт на 100 миллионов долларов с ESPN? Это чушь, он не получит этих денег. Он и 80 миллионов не получит, даже 70 не увидит. Об этом сказал и его промоутер Боб Арум.

Фьюри - чертов трус. Он самый большой трус, которого я когда-либо видел", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Отметим, что Фьюри и Уайлдер планируют провести реванш 22-го февраля 2020-го года. Их первый поединок завершился ничьей.

Ранее "цыганский король" назвал условие, при котором Деонтей избежит реванша.