Уайлдер: Фьюри - самый большой трус, которого я видел
Американец в очередной раз раскритиковал "цыганского короля".
Чемпион WBC в хэвивейте Деонтей Уайлдер вновь подверг критике британского боксера и экс-чемпиона мира Тайсона Фьюри.
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"Фьюри подписал контракт на 100 миллионов долларов с ESPN? Это чушь, он не получит этих денег. Он и 80 миллионов не получит, даже 70 не увидит. Об этом сказал и его промоутер Боб Арум.
Фьюри - чертов трус. Он самый большой трус, которого я когда-либо видел", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.
Отметим, что Фьюри и Уайлдер планируют провести реванш 22-го февраля 2020-го года. Их первый поединок завершился ничьей.
Ранее "цыганский король" назвал условие, при котором Деонтей избежит реванша.
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