"See you": Усик на английском позвал фанатов на свой дебют в хэвивейте
Украинец обратился к своим поклонникам на английском языке.
Бывший абсолютный чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик в скором времени дебютирует в хэвивейте.
На своей страничке в Instagram украинец опубликовал видео, в котором он на английском языке пригласил своих фанатов на поединок против нидерландца Тайрона Спонга.
Напомним, бой Усик - Спонг состоится 12 октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.
Ранее Эдди Хирн объяснил выбор Спонга в качестве соперника для Усика.
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