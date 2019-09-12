"See you": Усик на английском позвал фанатов на свой дебют в хэвивейте

Украинец обратился к своим поклонникам на английском языке.

Бывший абсолютный чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик в скором времени дебютирует в хэвивейте.

На своей страничке в Instagram украинец опубликовал видео, в котором он на английском языке пригласил своих фанатов на поединок против нидерландца Тайрона Спонга.

Напомним, бой Усик - Спонг состоится 12 октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

Ранее Эдди Хирн объяснил выбор Спонга в качестве соперника для Усика.