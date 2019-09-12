Переключиться на мобильную версию

"See you": Усик на английском позвал фанатов на свой дебют в хэвивейте

Комментариев: 1
Украинец обратился к своим поклонникам на английском языке.
Александр Усик
Александр Усик
instagram.com/usykaa/

Бывший абсолютный чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усик в скором времени дебютирует в хэвивейте.

На своей страничке в Instagram украинец опубликовал видео, в котором он на английском языке пригласил своих фанатов на поединок против нидерландца Тайрона Спонга.

Напомним, бой Усик - Спонг состоится 12 октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

Ранее Эдди Хирн объяснил выбор Спонга в качестве соперника для Усика.

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, супертяжелый вес, дебют
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  13.09.2019, 12:16
Оценка:  +1
петенька
Спонг накажет лапотника -сепаратиста грубо, нокаутом.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь