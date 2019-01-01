Хэйни: Если бой с Ломаченко не состоится, это будет его потеря

Американский боксер считает, что у него еще вся карьера впереди.

Лидер рейтинга в легком весе Девин Хэйни (22-0, 14 КО) рассказал о возможном противостоянии с украинским чемпионом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

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"Если мой бой с Ломаченко никогда не состоится, то кому какая разница? Это будет его потеря, а не моя. Ему 30 лет, а мне только 21, у меня еще вся карьера впереди", - сказал Хэйни в комментарии YouTube-каналу FightHype.com.

Отметим, что свой следующий поединок Хэйни проведет 13-го сентября против Заура Абдуллаева (11-0, 7 КО).

Ранее Девин Хэйни отметил, что отправит Василия Ломаченко в нокаут.