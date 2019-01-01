Переключиться на мобильную версию

Ломаченко может провести следующий бой в 2020 году

Комментариев: 0
По словам Боба Арума, украинец планирует дождаться победителя боя Комми - Лопес.
Василий Ломаченко с командой
Василий Ломаченко с командой
Getty Images

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) может больше не выйти в ринг в 2019 году.

Об этом рассказал промоутер украинца Боб Арум. По словам американца, сейчас Ломаченко хочет дождаться боя между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.

Читай также: Ломаченко: Не думаю, что бой за звание абсолютного чемпиона будет следующим

"Как раз на этой неделе я поговорил с менеджером Василия Эгисом Климасом, и он сообщил мне, что Ломаченко хочет подождать победителя боя Комми - Лопес, если не поступил предложения о большом поединке в этом году.

Сейчас Ломаченко готов ждать победителя этого поединка, чтобы провести бой с ним", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Отметим, что бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко сделал прогноз на бой Комми - Лопес.

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Боб Арум, Ричард Комми, Теофимо Лопес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь