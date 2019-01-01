Ломаченко может провести следующий бой в 2020 году

По словам Боба Арума, украинец планирует дождаться победителя боя Комми - Лопес.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) может больше не выйти в ринг в 2019 году.

Об этом рассказал промоутер украинца Боб Арум. По словам американца, сейчас Ломаченко хочет дождаться боя между Ричардом Комми и Теофимо Лопесом.

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"Как раз на этой неделе я поговорил с менеджером Василия Эгисом Климасом, и он сообщил мне, что Ломаченко хочет подождать победителя боя Комми - Лопес, если не поступил предложения о большом поединке в этом году.

Сейчас Ломаченко готов ждать победителя этого поединка, чтобы провести бой с ним", - приводит слова Арума Boxing Scene.

Отметим, что бой Комми - Лопес состоится 14-го декабря в Нью-Йорке (США).

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко сделал прогноз на бой Комми - Лопес.