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Джошуа: Кличко - настоящий зверь, у него самый мощный удар

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Британец вспомнил бой с украинским боксером.
Энтони Джошуа Владимир Кличко
Энтони Джошуа Владимир Кличко
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал, у кого из его бывших соперников самый мощный удар.

“Кто бьет сильнее всех? Думаю, Владимир Кличко. Я бы сказал, что Энди Руис, но когда он ударил меня, это было как сотрясение мозга в районе задней части головы.

Когда я вышел в ринг против Кличко, то знал, что наш поединок может закончиться двумя исходами: либо моей победой, либо я мог оказаться на спине. Знаете, как это, когда тебя выносят на носилках? Кличко - настоящий зверь“, - цитирует Джошуа The Sun.

Напомним, чемпионский объединительный поединок в супертяжелом весе Кличко - Джошуа, на кону которого стояли титулы WBA Super, IBF и IBO, состоялcя 29 апреля 2017 года на Уэмбли. Победу техническим нокаутом в 11-ом раунде одержал британец.

Реванш Джошуа - Руис пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Владимир Кличко
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
zadneprohodchik    12.09.2019, 13:54
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zadneprohodchik
протеины на ножках , жирежабль вас бы двоих порвал, только в маке колу допьет
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