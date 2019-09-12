Переключиться на мобильную версию

Арум рассказал, когда состоится титульный бой Рамирес - Постол

Комментариев: 1
Промоутер оценил серьезность повреждения своего подопечного.
Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес получил травму, из-за чего его бой против украинца Виктора Постола перенесли на неопределенный срок.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы американца, рассказал, когда его подопечный сможет провести обязательную защиту титулов.

“Хосе Рамирес получил травму левой руки. Я пригласил его к главному специалисту страны, доктору Стиву Шину из Лос-Анджелеса, который лечил Василия Ломаченко. Он работает со всеми моими боксерами и лечит их повреждения.

Мы думали, что Хосе сможет вернуться на ринг в декабре, но теперь мы вынуждены отодвинуть планы до января. Но у Хосе мексиканский корни, он всегда празднует Рождество и Новый год, поэтому мы надеемся, что он проведет бой в феврале.

Пока ничего не могу сказать о месте поединка. Он обязан дать шанс обязательному претенденту по версии WBC Виктору Постолу, а затем провести защиту титула WBO против Джека Кэттерелла. \

И только тогда мы будем готовы встретиться с победителем боя Джош Тейлор - Реджис Прогре“, - цитирует Арума Boxing Scene.

Напомним, бой Постол - Рамирес был запланирован на 30 ноября в Лос-Анджелесе (США).

Поделись:
Теги: бокс, Боб Арум, Виктор Постол, Хосе Рамирес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  12.09.2019, 12:40
Оценка:  0
гость
Арум- пейсатый на церемонии взглядов с фурой был готов к земле.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь