Арум рассказал, когда состоится титульный бой Рамирес - Постол

Промоутер оценил серьезность повреждения своего подопечного.

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе Хосе Карлос Рамирес получил травму, из-за чего его бой против украинца Виктора Постола перенесли на неопределенный срок.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, представляющий интересы американца, рассказал, когда его подопечный сможет провести обязательную защиту титулов.

“Хосе Рамирес получил травму левой руки. Я пригласил его к главному специалисту страны, доктору Стиву Шину из Лос-Анджелеса, который лечил Василия Ломаченко. Он работает со всеми моими боксерами и лечит их повреждения.

Мы думали, что Хосе сможет вернуться на ринг в декабре, но теперь мы вынуждены отодвинуть планы до января. Но у Хосе мексиканский корни, он всегда празднует Рождество и Новый год, поэтому мы надеемся, что он проведет бой в феврале.

Пока ничего не могу сказать о месте поединка. Он обязан дать шанс обязательному претенденту по версии WBC Виктору Постолу, а затем провести защиту титула WBO против Джека Кэттерелла. \

И только тогда мы будем готовы встретиться с победителем боя Джош Тейлор - Реджис Прогре“, - цитирует Арума Boxing Scene.

Напомним, бой Постол - Рамирес был запланирован на 30 ноября в Лос-Анджелесе (США).