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Фьюри и Валлин провели дуэль взглядов перед поединком

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Боксеры будут бороться за специальный пояс WBC Maya.
Тайсон Фьюри и Отто Валлин
Тайсон Фьюри и Отто Валлин
Getty Images

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и швед Отто Валлин встретились на финальной пресс-конференции, посвященной их поединку.

По окончании брифинга в Лас-Вегасе боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Британец устроил из этого мероприятия веселое шоу, чем вызвал улыбку своего соперника.

Напомним, бой Фьюри - Уаллин состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena. На кону будет стоять уникальный пояс WBC Maya.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Отто Валлин
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гость  (аноним)  12.09.2019, 11:31
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Фурик петушиный клоун. Пацан молодой, должен его опрокинуть головой в канвас.
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