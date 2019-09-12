Фьюри и Валлин провели дуэль взглядов перед поединком

Боксеры будут бороться за специальный пояс WBC Maya.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и швед Отто Валлин встретились на финальной пресс-конференции, посвященной их поединку.

По окончании брифинга в Лас-Вегасе боксеры провели традиционную дуэль взглядов.

Never change, @Tyson_Fury 😂



Otto Wallin couldn't help but laugh as The Gypsy King did his thing during their face off 👀 #FuryWallin pic.twitter.com/h61A8TtmWB — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) September 11, 2019

Британец устроил из этого мероприятия веселое шоу, чем вызвал улыбку своего соперника.

Напомним, бой Фьюри - Уаллин состоится 14-го сентября в Лас-Вегасе (США) на T-Mobile Arena. На кону будет стоять уникальный пояс WBC Maya.