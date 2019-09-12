Хэйни: Ломаченко показывает отличные выступления, но он стареет с каждым днем

Американский боксер считает, что украинцу будет с ним нелегко.

Непобежденный проспект легкого дивизиона Девин Хэйни прокомментировал возможный бой с чемпионом мира по версиям WBA, WBA и WBC в легком весе Василием Ломаченко.

“Я в предвкушении этого. Бой, который я хочу заполучить.

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Я не сужу о бойце по одному выступлению, но в последнем бою Ломаченко показал свои изъяны. Если бы вместо Кэмпбелла был более быстрый парень, с большим IQ в ринге, моложе и взрывоопаснее, кто знает, как бы все закончилось.

Я думаю, я хорошо провел бы с ним поединок. У меня есть скорость, у меня есть движение, у меня хорошее IQ в ринге. Он боксировал с хорошими оппонентами, но он не встречался ни с кем с таким стилем, как у меня.

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Также на моей стороне молодость. Ломаченко не становится моложе, он стареет с каждым днем, но он все еще показывает отличные выступления, он все еще великолепный боксер. Я хочу провести с ним бой, потому что все говорят, что он лучший.

Я вижу, что Ломаченко делает ошибки, на которых я могу сделать упор. Это точно не будет легко. Но на топ-уровне нет легких поединков. Я готов. Я мужчина, и если кто-то лучше меня, покажи мне, побей меня. Я приму свое поражение. У меня нет с этим проблем“, - заявил Хэйни.

Следующий бой Девина Хэйни состоится 13 сентября против Заура Абдуллаева на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Победитель данного противостояния станет обязательным претендентом на титул в легком весе по версии WBC, которым владеет Василий Ломаченко.