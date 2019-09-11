Спонг: Усик - один из самых талантливых боксеров в мире
Нидерландский боксер Тайрон Спонг прокомментировал предстоящий поединок с дебютантом супертяжелого дивизиона Александром Усиком.
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“Бой с Усиком - настоящий вызов для меня. Александр был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а теперь он дебютирует в хэвивейте.
Мне сказали, что он лучший боксер мира на данный момент. Думаю, что он может стать ужасом всего супертяжелого веса. Так что хочу поскорее поприветствовать его здесь.
Усик - очень талантливый боксер, один из лучших в мире. Думаю, чтобы его победить, нужно быть в отличной форме“, - отметил Спонг в эфире Boxeo De Colombia.
Напомним, бой Усик - Спонг состоится 12 октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.
Ранее Эдди Хирн объяснил выбор Спонга в качестве соперника для Усика.
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