Спонг: Мне необходимо постоянно прогрессировать и изучать все навыки Усика

Боксер отметил, что важно хорошо подготовиться к поединку.

Нидерландский боксер-супертяжеловес Тайрон Спонг поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка против украинца Александра Усика.

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“Как проходит подготовка к этому поединку? Думаю, что у каждого может быть свое мнение о том, как готовиться к бою. Лично я понимаю, что в ринге не будет ни его команды, ни моей. Там мы будем только вдвоем. Единственное, что нам придется делать - боксировать. Именно этим я и планирую заниматься.

Для этого нужно хорошо подготовиться. Необходимо постоянно прогрессировать и изучать все навыки соперника. Нужно понимать, что в ринге может произойти все, что угодно“, - циирует Спонга Boxeo De Colombia.

Напомним, бой Усик - Спонг состоится 12 октября в Чикаго (США) на арене Винтраст.

Ранее Эдди Хирн объяснил выбор Спонга в качестве соперника для Усика.