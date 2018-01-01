Ковалев - о бое с Альваресом: Шесть недель до поединка, а конкретики нет

Россиянин не уверен, что встреча с Саулем состоится.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал информацию о том, что его следующим соперником может стать мексиканец Сауль Альварес.

"Бой против Сауля? Если честно, эту информацию я увидел в соцсетях. Но пока что конкретных предложений не поступало. Если появятся какие-то варианты, я их сразу же озвучу. Но я думаю, что это нереально. Похоже на какой-то розыгрыш. Шесть недель до боя, а конкретики нет. Так что я не верю в реальность этого поединка.

Конечно, если предложение поступит в ближайшие дни, то, пожалуй, соглашусь. Я в отличной форме, только вес опустил немножко. Но за шесть недель можно предложение принять. Вот если они попытаются организовать бой за четыре недели, то это нереально. А так, думаю, будем двигаться на победителя пары Гвоздик - Бетербиев. В данный момент я не знаю, что будет дальше. Пока мы обсуждаем воздух", - приводит слова Ковалева Sport24.

Ранее стало известно, с кем может встретиться Сергей, если бой с Альваресом сорвется.