Дэвис: Уверен, что проведем бой с Ломаченко

Джервонта Дэвис поднялся в легкий вес и намерен завоевать чемпионский титул.

Бывший чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис уверен, что ему удастся провести поединок против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

"Я хочу подняться выше и попробовать завоевать больше поясов. Я хочу стать одним из топовых бойцов. Я думаю, что решение перейти в легкий вес и попытаться завоевать там один из титулов - это сейчас лучшее для меня. В 130 фунтах мне комфортно. Я могу вернуться и боксировать во втором полулегком весе. Но сейчас там не с кем устраивать крупные бои, поэтому я разочарован. Это и стало причиной моего перехода в легкий вес, я хочу посмотреть, с кем тут можно встретиться.

Я хочу рассчитывать на титульный бой. Будет круто, если я смогу выйти на чемпиона или на поединок, благодаря которому получу шанс на титульный бой. Конечно, Ломаченко - один из топовых оппонентов для меня в 130 и 135 фунтах. Я уверен, что мы проведем бой, но это произойдет в подходящее время", - сказал Дэвис в комментарии ESPN.

Ранее Арум рассказал, когда Дэвис может встретиться с Ломаченко.