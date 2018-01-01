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Дэвис: Уверен, что проведем бой с Ломаченко

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Джервонта Дэвис поднялся в легкий вес и намерен завоевать чемпионский титул.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Бывший чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Джервонта Дэвис уверен, что ему удастся провести поединок против обладателя титулов WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко.

"Я хочу подняться выше и попробовать завоевать больше поясов. Я хочу стать одним из топовых бойцов. Я думаю, что решение перейти в легкий вес и попытаться завоевать там один из титулов - это сейчас лучшее для меня. В 130 фунтах мне комфортно. Я могу вернуться и боксировать во втором полулегком весе. Но сейчас там не с кем устраивать крупные бои, поэтому я разочарован. Это и стало причиной моего перехода в легкий вес, я хочу посмотреть, с кем тут можно встретиться.

Я хочу рассчитывать на титульный бой. Будет круто, если я смогу выйти на чемпиона или на поединок, благодаря которому получу шанс на титульный бой. Конечно, Ломаченко - один из топовых оппонентов для меня в 130 и 135 фунтах. Я уверен, что мы проведем бой, но это произойдет в подходящее время", - сказал Дэвис в комментарии ESPN.

Ранее Арум рассказал, когда Дэвис может встретиться с Ломаченко.

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Теги: Джервонта Дэвис, Василий Ломаченко
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