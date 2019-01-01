Фьюри: Уайлдер избежит реванша со мной, если только завершит карьеру

Тайсон Фьюри пригрозил Деонтею Уайлдеру судебным иском, если попытается избежать реванша.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что хочет реванша с обладателем титула WBC Деонтеем Уайлдером. В случае, если американец захочет избежать реванша, то британец пригрозил судебным иском.

"Дело не в деньгах. Меня не это интересует, а победа, слава и признание. Поэтому я не заинтересован в каких-то отступных. Мы подписали контракт - реванш состоится 22 февраля в Лас-Вегасе. Пускай готовится к бою или к судебному иску. Мне не интересно, почему он вдруг передумал. Считаю, мы задолжали реванш болельщикам. Так что хватит лепить отмазки. Бой состоится. Сможет ли он избежать реванша? Разве что в том случае, если завершит карьеру", - цитирует Фьюри vringe.com.

Уайлдер же намерен проводить реванш с Фьюри после своего боя с Ортисом.

Напомним, что первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью.