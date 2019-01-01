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Фьюри: Я понял, в чем счастье, и оно далеко не в нулях в банке или достижениях

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Тайсон считает, что это чувство приходит, когда с удовлетворением понимаешь, кто ты есть.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Линейный чемпион в супертяжелом весе Тайсон Фьюри высказался касательно того, что такое счастье и рассказал, считает ли он себя счастливым.

“Я могу быть похожем на лицемера, но мне плевать: есть только определенная сумма, которую вы потратите в течение жизни.

Настоящее счастье я обнаружил внутри себя, я искал его. Что бы я не делал, я всегда был в поисках. Жена, дети, турниры - мои ожидания были выше и я думал “это оно?“.

Я правда понял, что счастье - не в титулах или деньках. Оно приходит изнутри, когда с удовлетворением понимаешь, кто ты есть. Я уже не смогу быть более счастливы. Если бы у меня в банке лежало на 10 нолей больше, то я не стал бы счастливее.

Я могу носить лишь одни туфли и спать в одной кровати. Ты можешь иметь лишь один автомобиль и не важно, это Роллс-Ройс или кусок ржавчины, они все делают одно и то же“, - приводит слова Тайсона ВВС.

Ранее Фьюри рассказал, кому звонит, когда выпьет несколько бокалов пива и о чем говорит с Энтони Джошуа.

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