Ковалев проведет поединок с Гвоздиком или Бетербиевым, если бой с Альваресом сорвется

Российский боксер рассказал о дальнейших планах, если не получится договориться о поединке с Канело.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев рассказал, с кем из боксеров он встретится в ринге, если договориться о бое с известным мексиканцем Саулем Альваресом так и не получится.

Россиянин признался, что это будет объединительный поединок с победителем боя украинца Александра Гвоздика и Артура Бетенрбиева, который состоится 18-го октября, в Филадельфии (США).

"Если не получится организовать бой с Альваресом, то буду боксировать с победителем пары Гвоздик - Бетербиев", - приводит слова Ковалева Sport24.