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Ломаченко сделал прогноз на бой Комми - Лопес

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Василий Ломаченко прокомментировал предстоящий поединок Теофимо Лопеса и Ричарда Комми.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBO, WBA и WBC в легком весе Василий Ломаченко считает, что в предстоящем поединке Теофимо Лопеса и Ричарда Комми победит последний. Украинец высказал ожидания нокаута в исполнении Комми.

Отметим, что победитель этого боя станет следующим соперником Ломаченко.

"Посетить бой Комми - Лопес? Хотелось бы. Я ставлю на Комми, причем на брутальный нокаут. Комми габаритный, техничный боксер", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу LOMA Official TV.

Напомним, что в своем последнем поединке Ломаченко одержал победу над Люком Кэмпбеллом.

Ранее Кэмпбелл заявил, что хотел бы реванша с Ломаченко, но объяснил, почему он не состоится.

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Теги: Василий Ломаченко, Ричард Комми, Теофимо Лопес, бокс
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