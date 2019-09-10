Хирн назвал причины несостоявшегося боя Фьюри - Поветкин

Промоутер заявил, что у его коллеги Боба Арума нет денег на организацию громких поединков.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился своим мнением касательно того, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в последнее время выбирает далеко не самых именитых противников в лице Тома Шварца и Отто Уаллина.

Функционер заявил, что у промоутерской компании Top Rank, с которой Фьюри не так давно подписал контракт, нет денежных средств для организации действительно громких поединков.

"Вы должны уважать Фьюри за то, что он заключил эту сделку с промоутерской компанией Top Rank. Боб Арум, может быть, не спит по ночам из-за того, что устраивал ужасные бои, до которых никому нет дела. Да, они пытались, но не хотели платить деньги.

Поветкин принял бой и назвал гонорар, которых хотел получить, но они отказались его платить. Он хотел выйти в ринг с Фьюри. Они могли бы получить кого угодно, если бы заплатили нужную сумму, но у них ее нет, потому что они все деньги заплатили Фьюри", - приводит слова Хирна BoxingNews24.

Отметим, что поединок Фьюри - Уаллин состоится 14 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Бой пройдет за специальный пояс WBC Maya.