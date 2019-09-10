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Хирн назвал причины несостоявшегося боя Фьюри - Поветкин

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Промоутер заявил, что у его коллеги Боба Арума нет денег на организацию громких поединков.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился своим мнением касательно того, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в последнее время выбирает далеко не самых именитых противников в лице Тома Шварца и Отто Уаллина.

Функционер заявил, что у промоутерской компании Top Rank, с которой Фьюри не так давно подписал контракт, нет денежных средств для организации действительно громких поединков.

"Вы должны уважать Фьюри за то, что он заключил эту сделку с промоутерской компанией Top Rank. Боб Арум, может быть, не спит по ночам из-за того, что устраивал ужасные бои, до которых никому нет дела. Да, они пытались, но не хотели платить деньги.

Поветкин принял бой и назвал гонорар, которых хотел получить, но они отказались его платить. Он хотел выйти в ринг с Фьюри. Они могли бы получить кого угодно, если бы заплатили нужную сумму, но у них ее нет, потому что они все деньги заплатили Фьюри", - приводит слова Хирна BoxingNews24.

Отметим, что поединок Фьюри - Уаллин состоится 14 сентября в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Бой пройдет за специальный пояс WBC Maya.

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гость  (аноним)  10.09.2019, 18:30
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Шутка - у пейсатого Аурума нет денег?
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