Коноплянка: Обидно, что играем в Днепре раз в 10 лет

Евгений Коноплянка готов играть в Днепре 2 раза в полгода.

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рад вернуться на родной стадион, где часто выступал, защищая цвета Днепра. Теперь футболист выйдет на Днепр-Арену в составе сборной, которая не выступала здесь 10 лет.

Игроку понравилось, что на открытой тренировке было много болельщиков, за что пообещал отблагодарить в игре.

"И что, нужно сейчас что-то комментировать? Где футбольный город? Этим все показано. Где люди любят футбол и ждут. И очень обидно, что только раз в 10 лет мы играем в Днепре. Я был бы рад, если бы мы играли два раза в полгода. Я понимаю, что все города хотят видеть сборную. И мы хотим видеть болельщиков со всей страны.

Но Днепр - это футбольный город, правда. Нас здесь будет. Я уверен, будет полный стадион. Люди соскучились. И я уверен, что мы покажем красивый футбол и так отблагодарим", - сказал Коноплянка в комментарии Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что матч Украина - Нигерия состоится в 21:30. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Сборные определились с формой на поединок.