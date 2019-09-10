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Коноплянка: Обидно, что играем в Днепре раз в 10 лет

Комментариев: 2
Евгений Коноплянка готов играть в Днепре 2 раза в полгода.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
УАФ

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка рад вернуться на родной стадион, где часто выступал, защищая цвета Днепра. Теперь футболист выйдет на Днепр-Арену в составе сборной, которая не выступала здесь 10 лет.

Игроку понравилось, что на открытой тренировке было много болельщиков, за что пообещал отблагодарить в игре.

"И что, нужно сейчас что-то комментировать? Где футбольный город? Этим все показано. Где люди любят футбол и ждут. И очень обидно, что только раз в 10 лет мы играем в Днепре. Я был бы рад, если бы мы играли два раза в полгода. Я понимаю, что все города хотят видеть сборную. И мы хотим видеть болельщиков со всей страны.

Но Днепр - это футбольный город, правда. Нас здесь будет. Я уверен, будет полный стадион. Люди соскучились. И я уверен, что мы покажем красивый футбол и так отблагодарим", - сказал Коноплянка в комментарии Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что матч Украина - Нигерия состоится в 21:30. На нашем сайте будет доступна онлайн-трансляция поединка.

Сборные определились с формой на поединок.

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Теги: Евгений Коноплянка, сборная Украины по футболу, сборная Нигерии
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    10.09.2019, 16:55
Оценка:  0
zadneprohodchik
сам на поле за 4 года 2 раза вышел
Майк7    10.09.2019, 15:51
Оценка:  0
Майк7
Неужели будет масштабный бок на поле сборных? )))
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