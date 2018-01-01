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Ломаченко рассказал, на какой позиции реализовал бы себя в футболе

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Украинский боксер признался, что очень любит футбол.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко рассказал о том, на какой позиции хотел бы сыграть в футболе.

“Мне очень нравится футбол. На какой позиции я бы хотел сыграть? Думаю, что слева в нападении.

Для этой позиции нужна скорость“, - сказал Ломаченко в эфире Youtube-канала F2Freestylers.

Ранее Ломаченко продемонстрировал невероятную точность, исполнив серию трехочковых бросков.

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Теги: бокс, футбол, Василий Ломаченко
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