Джордж Камбосос-младший - о возможном бое с Ломаченко: Василий все чаще раскрывает свои недостатки, а я голоден к победам

Спортсмен готов выйти на ринг с украинцем.

Претендент на бой с Василием Ломаченко Джордж Камбосос-младший прокомментировал возможный поединок против украинца. Спортсмена цитирует World boxing news.

"В своей весовой категории Ломаченко лучший, без сомнений. Однако, просматривая предыдущие бои украинца, я заметил, что он все чаще раскрывает свои недостатки.

Чтобы победить Ломаченко, необходимо быть воином. Сейчас я голоден к победам. Думаю, наш бой получится очень насыщенным. Я с радостью соглашусь на него", - сказал Камбосос-младший.

Напомним, прошлый соперник Василия Ломаченко Джордж Кэмпбелл заявил, что планирует получить реванш против Василия.