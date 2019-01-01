Тренер Деревянченко - о бое с Головкиным: Сергей будет работать как акула-молот, режущая углы

Специалист рассказал, какие компоненты его подопечному следует улучшить.

Тренер украинского боксера Сергея Деревянченко Андре Розье заявил, что уверен в победе своего подопечного в бою против Геннадия Головкина. Специалиста цитирует boxingscene.

"Мы во всю работаем, тренируемся. У Сергея есть слабые места. Одно из них - его джеб. Но, повторюсь, мы улучшаем его навыки ведения боя.

Также, мы работаем над отходами. Нам нужно заставить Головкина отходить. Сергей будет работать как акула-молот, режущая углы.

Самое главное это то, что он прислушивается ко мне. Если я попрошу отойти от канатов или поменять направление, Деревянченко это сделает. Поэтому я уверен в победе моего подопечного", - сказал Розье.

Напомним, бой Деревянченко против Головкина состоится уже 5-го октября.