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Руис: В каждом бое я рискую своей жизнью, но люди продолжают говорить разное про меня

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Боксер рассказал, куда тратит вырученные деньги за бои.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Мексиканский боксер-профессионал, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Энди Руис ответил всем любителям бокса на критику в свой адрес. Спортсмена цитирует Behind The Gloves.

"Люди про меня говорят разное, однако плохого пиара просто не бывает. В каждом боя я рискую своей жизнью, но люди продолжаю говорить про меня.

Куда я трачу деньги? У меня пятеро детей и жена. Я купил нам большой особняк. Со своими деньгами я делаю все, что захочу", - сказал Руис.

Стоит отметить, что Руис 7-го декабря, в Саудовской Аравии, проведет реванш против Энтони Джошуа. Боксеры уже встретились в Лондоне, где провели дуэль взглядов.

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