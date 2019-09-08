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Фьюри: Я могу побить Усика одной рукой

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Британский боксер уверен, что нокаутирует украинца.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился своим мнением об украинце Александре Усике.

“Чесно говоря, я почти не думаю об Александре. Он не сидит в моей голове, это не тот человек, о котором я буду размышлять.

Может быть, я бы побил Усика одной рукой. Я даже разрешу выбрать, какую руку мне связать - левую или правую. В любом случае отправлю его в нокаут“, -  цитирует британца CBS Sports. 

Ранее Тайсон Фьюри назвал Александра Усика самым опасным в супертяжелом весе после Деонтея Уайлдера.

Напомним, свой дебютный бой в хэвивейте украинец проведет 12 октября против Тайрона Спонга.

В свою очередь, следующим соперником Фьюри будет Отто Уаллин. Бой состоится 14 сентября в Лас-Вегасе.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Александр Усик
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