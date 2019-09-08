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Хирн: Весь мир хочет увидеть бой Ломаченко - Хэйни

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Британский менеджер планирует поскорее организовать этот поединок.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн выразил желание провести поединок между своим клиентом Девином Хэйни и чемпионом мира по версиям WBA, WBC, WBO в легком весе Василием Ломаченко.

"Сначала Хэйни нужно победить Абдулаева. Я надеюсь, что он с этим справится. Тогда Девин станет обязательным претендентом для Ломаченко. Василий ждет победителя боя по линии IBF, который состоится в ноябре. Так что я предполагаю, что Ломаченко выйдет в ринг весной. 

Если Девин победит Абдулаева на следующей неделе, мы будем часто вспоминать имя Василия, чтобы устроить этот бой до конца года. Поединок такого уровня хочет увидеть весь мир. Поэтому я надеюсь, Ломаченко и его промоутеры примут этот вызов", - приводит слова Хирна Boxingnews24

Напомним, недавно Василий Ломаченко одержал победу в бою с Люком Кэмпбеллом и добавил к своим поясам титул WBC.

В свою очередь Хэйни свой поединок проведет 13 сентября. Девин встретится с Зауром Абдулаевым на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Победитель данного противостояния станет обязательным претендентом на чемпионство в легком весе по версии WBC, которым владеет Василий Ломаченко.

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Теги: Эдди Хирн, Девин Хэйни, Василий Ломаченко
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  08.09.2019, 23:42
Оценка:  0
гость
Я не хочу увидеть этот бой... не интересно!
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