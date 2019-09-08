Арум назвал имя возможного соперника Ломаченко

Украинец может провести следующий бой в Австралии.

Промоутер чемпиона WBC, WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, кто может стать следующим соперником украинца.

"Я очень хочу, чтобы Ломаченко вышел в ринг в этом году. Нам известно, что за пределами США есть много мест для организации поединков такого уровня. Надеюсь, что сможем найти подходящую арену и снова устроить бой Ломаченко за границей. Он – звезда мирового масштаба. А это подразумивает, что он должен проводить поединки не только в США, но и в других странах. Когда-то так делал Мухаммед Али.

Следующий соперник? Мы рассматриваем кандидатуру австралийца Джорджа Камбососа-младшего. Он - отличный боксер. Думаю, что мы сможет организовать Ломаченко достойный бой и сильного оппонента. В случае с Василием всегда нужно искать самых сложных среди доступных соперников", - приводит слова Арума World Boxing News.

Напомним, что недавно Ломаченко завоевал третий титул в легком весе в поединке против Люка Кэмпбелла.

Ранее сообщалось, что Люк Кэмпбелл хотел бы провести реванш с Василием Ломаченко.