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Арум назвал имя возможного соперника Ломаченко

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Украинец может провести следующий бой в Австралии.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Промоутер чемпиона WBC, WBO и WBA в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, кто может стать следующим соперником украинца.

"Я очень хочу, чтобы Ломаченко вышел в ринг в этом году. Нам известно, что за пределами США есть много мест для организации поединков такого уровня. Надеюсь, что сможем найти подходящую арену и снова устроить бой Ломаченко за границей. Он – звезда мирового масштаба. А это подразумивает, что он должен проводить поединки не только в США, но и в других странах. Когда-то так делал Мухаммед Али.

Следующий соперник? Мы рассматриваем кандидатуру австралийца Джорджа Камбососа-младшего. Он - отличный боксер. Думаю, что мы сможет организовать Ломаченко достойный бой и сильного оппонента.  В случае с Василием всегда нужно искать самых сложных среди доступных соперников", - приводит слова Арума World Boxing News.

Напомним, что недавно Ломаченко завоевал третий титул в легком весе в поединке против Люка Кэмпбелла.

Ранее сообщалось, что Люк Кэмпбелл хотел бы провести реванш с Василием Ломаченко.

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Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, бокс
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