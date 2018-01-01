Джошуа: Даже если проиграю в десяти следующих боях, я не закончу карьеру

Британец считает, что он был близок к победе в первом поединке против Руиса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что он не собирается завершать карьеру в случает поражения от Энди Руиса в реванше.

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“Я терпел поражения на любительском уровне, и после этого шел дальше. Если я проиграю Руису, даже если потерплю поражение в десяти следующих боях, то, наверное, это просто не мои бои. Но одиннадцатый поединок может быть моим.

Пока я продолжаю быть уверенным в себе, пока я буду доминировать на ринге, - я буду двигаться вперед, туда, куда я хочу. Уверенность играет важную роль в боксе.

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В первом бою я на 50% приблизился к победе над Руисом. Энди тренировал удар, которым одолел меня, а я готовился защищаться от хуков, но он поймал меня ударом в голову. Я не смог восстановиться. Это было идеальное попадание“, - цитирует Джошуа Express.

Напомним, первый бой Энди Руиса и Энтони Джошуа завершился сенсационной победой мексиканца. Боксеры проведут реванш 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).