Уайлдер назвал фаворита в бою Руис - Джошуа

Американец уверен, что Энди Руис сумеет стать триумфатором и в матче-реванше.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша между обладателем поясов WBA, WBO и IBF Энди Руиса и британцем Энтони Джошуа.

“Мне кажется, что Руис снова победит Джошуа. Энтони не достаточно уверен в себе. Я знаю, что когда прозвучит гонг, ему придется убедить меня в том, что он хочет этого поединка.

Читай также: Джошуа сожалеет, что разрешил Руису подержать чемпионские пояса перед боем

У Джошуа всегда была слабая психология, и с этим ничего нельзя сделать. Она у тебя или есть, или нет. Ты либо веришь в себя, либо нет. Ты или побеждаешь, или нет. Это гладиаторский вид спорта, в котором без настроя нечего делать на ринге.

В этом виде спорта нельзя проявлять слабость, особенно когда ты - чемпион мира и являешься мишенью для других. За тобой постоянно будут следить, поэтому необходимо иметь соответствующую психологию.

Хорошо быть милым и любезным, но в боксе нельзя быть слабым. Ты должен быть зверем, с которым лучше не связываться. Я всегда демонстрирую именно это. Надо заставить других парней тебя бояться“, - цитирует Уайлдера BoxingScene.

Напомним, первый бой Энди Руиса и Энтони Джошуа завершился сенсационной победой мексиканца. Боксеры проведут реванш 7-го декабря в городе Эд-Диръия (Саудовская Аравия).

Ранее Джошуа назвал главную ошибку в первом бою с Руисом.