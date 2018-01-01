Хэйни: Мне не нужен Ломаченко

Девин чувствует, что может легко победить украинца.

Американский боксер Дэвин Хэйни заявил, что не заинтересован в поединке против чемпиона по версиям WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

"Я чувствую, что могу легко победить Ломаченко. Уверен, что могу доставить ему проблемы. Но он мне не нужен. Мне всего 20 лет, я до сих пор развиваюсь. Меня не удивит, если Ломаченко сегодня или завтра завершит карьеру.

Повторюсь: мне не нужен Ломаченко. Я собираюсь сам строить свое наследие. Но если бой с ним состоится, я буду рад", - цитирует Хэйни ThaBoxingVoice.

Отметим, что в следующем бою Хэйни встретится с Зауром Абдулаевым. Поединок состоится 13 сентября на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Победитель данного противостояния станет обязательным претендентом на чемпионство в легком весе по версии WBC, которым владеет Василий Ломаченко.