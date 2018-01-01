Джошуа назвал главную ошибку в первом бою с Руисом

Британец неожиданно сравнил Энди с куском мяса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что проиграл нынешнему обладателю титулов WBO, WBA, IBO и IBF Энди Руису из-за своей спешки.

"Не нужно спешить. Пока мясо не прожарится на 100 процентов, я не буду доставать его из духовки. В своем прошлом бою я рано полез в духовку и проиграл. Необходимо подождать немного дольше и бить на победу. В первом бою блюдо еще оставалось сырым. Энди находился в игре, поэтому я совершил ошибку.

Все понимали, что для меня было важно не обращать внимания на других бойцов. Я хотел организовать бой с чемпионом мира WBC Деонтеем Уайлдером. Но Руис помешал мне это сделать. В этот раз я выйду в ринг, сожму кулаки, и после стартового гонга устрою жесткий бой. Думаю, мы сможем уладить все вопросы", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Первая встреча боксеров состоялась 1 июня, когда Руис нокаутировал Джошуа и отобрал три чемпионских титула.

Реванш между Руисом и Джошуа намечен на 7 декабря в Саудовской Аравии.